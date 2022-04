Nederlands onderonsje in finale Euro Hockey League

Brian Bogers met derde plaats voor eerst op podium in MXGP

Brian Bogers heeft voor het eerst het podium van een grand prix in de MXGP gehaald. De 25-jarige Eindhovenaar eindigde in de Grote Prijs van Portugal als derde na een tweede plaats in de eerste manche en een vierde plaats in de tweede race. De zege ging naar de Spanjaard Jorge Prado, die de eerste manche had gewonnen en daarna tweede werd. De Sloveen Tim Gajser won de tweede manche.

3 april