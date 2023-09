Nederlandse 3x3-basketbalsters grijpen voor het eerst de Europese titel

De Nederlandse 3x3-basketbalsters zijn voor de eerste keer Europees kampioen geworden. Loyce Bettonvil, Janis Ndiba Boonstra, Noortje Driessen en Kiki Fleuren wonnen in de finale in Israël met 21-18 van Spanje, de winnaar van twee jaar geleden. Oranje was in de hele wedstrijd de betere partij, maar maakte het in de slotfase toch nog spannend.