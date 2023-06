Nederlandse atletiekploeg sluit eerste dag EK landenteams af als vierde

Nederland staat in divisie 1 na twaalf onderdelen op 125 punten. Italië gaat aan de leiding met 141 punten. Groot-Brittannië staat tweede met 131,5 punten. Gastland Polen staat met 127 punten ook nog net voor Nederland.

Bol en Vloon bezorgden de ploeg met hun overwinning 16 punten. Sprinter Raphael Bouju werd tweede op de 100 meter, wat goed was voor 15 punten. Sprintster N’ketia Seedo werd derde op de 100 meter, net als Liemarvin Bonevacia, goed voor 14 punten. Jessica Schilder (kogelstoten) en Bram Buigel (800 meter) waren met de vierde plaats ook nog goed voor 13 punten.

De EK voor landenteams duren tot en met zondag. Zaterdag komen onder anderen Nadine Visser (100 meter horden) en Niels Laros (1500 meter) in actie.

Karateka Timmermans pakt zilver

Brian Timmermans heeft bij de Europese Spelen in het Poolse Krakau zilver gepakt. In de klasse tot 84 kilogram verloor de 25-jarige Heerlenaar de finale van Alvin Karaqi uit Albanië. Die won met 3-2 in punten.

Timmermans, die eerder dit jaar brons pakte op het EK, won eerder op de dag in de groepsfase van de Georgiër Khvicha Kiparoidze, Valerii Chobotar uit Oekraïne en verloor van de Italiaan Michele Martina uit Italië. Daarna was hij in de halve finale te sterk voor de Pool Michal Babos.

3x3 basketbalsters

De Nederlandse 3x3 basketbalsters zijn uitgeschakeld op de Europese Spelen. In Krakau verloren Janis Boonstra, Jacobine Klerx, Jade Blagrove en Emy Hayford vrijdag van Israël, 19-20. Oranje slaagde er daardoor niet in bij de eerste twee in de poule te eindigen, noodzakelijk om door te gaan naar de kwartfinale. Nederland was het toernooi begonnen met een overwinning op Zwitserland, 20-14. Vervolgens was er een nederlaag tegen Spanje, 8-21.

