Nederlandse Barlag kandidaat-vicevoorzitter bij IAAF

De IAAF gaat voor het eerst een vrouwelijke vicevoorzitter benoemen. Dat voornemen meldde de bond eerder dit jaar op de Internationale vrouwendag. Streven is om in 2027 evenveel vrouwen als mannen in het bestuur te hebben. Momenteel bestaat de zogeheten council uit 26 leden, onder wie zes vrouwen. In totaal zijn er 45 kandidaten voor 18 posities. Voorzitter Coe heeft geen tegenkandidaten. De verkiezing is op 25 september in Doha, twee dagen voor het begin van de wereldkampioenschappen in Qatar.