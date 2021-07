Nederlandse beachhandbalcoach snapt niets van bikinibroekjesgate: ‘Moeten ze ervoor kiezen niet mee te doen’

Na een korte stilte volgt een lach. Waarom het eigenlijk een verplichting is om in de bikinibroekjes te spelen? Peter Portengen kan er geen antwoord op geven. ,,Nee, dat snap ik absoluut niet. Ik kom zelf uit het zaalhandbal, daar is hier helemaal geen sprake van.’’ Ook hij kreeg mee dat de Noorse handbalsters een boete van 1500 euro kregen omdat zij weigerden in de korte en weinig verhullende bikinibroekjes te spelen, maar een langere versie aantrokken tijdens de strijd om het brons tegen Spanje.

In zijn eigen ploeg is het absoluut geen thema, zo geeft hij aan. ,,Voor zover ik weet heeft niemand er bij ons moeite mee. Volgens mij hebben wij ook een van de grootste toegestane broekjes. Als je naar die Brazilianen kijkt... Die dragen echt ultrakorte uitvoeringen. De Nederlandse dames dragen naar mijn mening gewoon hartstikke nette broekjes, daar is niet zo veel mis mee.’’ Hij snapt dan ook niets van de ophef die de Noorse dames hebben veroorzaakt. ,,Nee, absoluut niet. Als je meedoet aan een sport, moet je aan de criteria daarvan voldoen. Dan moet je maar gewoon in die broekjes spelen”, zo windt hij er geen doekjes om. ,,Als zij daar niet in willen spelen, moeten ze ervoor kiezen niet mee te doen.’’

In het reglement van de Europese Handbal Federatie (EHF) staan duidelijk de kledingvoorschriften vermeld. Daarin is opgenomen dat er in bikini moet worden gespeeld, zoals bij voetbal de kousen en scheenbeschermers tot het verplichte kostuum behoren. ,,Daarom snap ik wel dat de EHF dit niet kan tolereren. Je moet wel vasthouden aan je eigen regels.’’

De Noorse speelster Katinka Haltvik was een van de initiatiefnemers van de actie. ,,We dachten: nu gaan we het gewoon doen. Dan zullen we wel zien wat er gebeurt’’, liet zij weten. Het leverde veel bijval, maar ook een flinke geldboete op. Portengen is benieuwd of het een verandering in gang zet. ,,Als ze het niet eens zijn met de regels, moeten ze een verzoek doen om ze aan te passen. Tot die tijd lijkt het mij gewoon logisch dat ze spelen in de outfit die voorgeschreven wordt.’’