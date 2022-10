Nederlandse cricketers ook tegen Pakistan onderuit

Tweevoudig winnaar marathon Rotterdam Marius Kipserem voor drie jaar geschorst wegens doping

De Keniaanse marathonspecialist Marius Kipserem is voor drie jaar geschorst wegens dopinggebruik, zo heeft de Athletics Integrity Unit donderdag bekendgemaakt. De 34-jarige Kipserem testte in augustus bij een controle buiten competitie in het Keniaanse Kapsabet positief op epo.

