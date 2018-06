Nederlandse hockeyers stranden in halve finale Champions Trophy

India speelt in de finale opnieuw tegen recordkampioen Australië. Bij de vorige Champions Trophy twee jaar geleden in Londen kwamen beide ploegen in de eindstrijd niet tot scoren (0-0). Australië was toen beter in de shoot-outs (3-1).



Voor Oranje bracht Thierry Brinkman tegen India in de 55e minuut de gelijkmaker op zijn naam. In de voorlaatste minuut werd een treffer van Jeroen Hertzberger nog afgekeurd door de videoarbiter.



Nederland moest de laatste groepswedstrijd winnen om de finale te halen. India had genoeg aan een gelijkspel.



Wellicht door de grote belangen konden beide teams niet hun beste spel laten zien. Het nerveuze duel verliep rommelig, met veel balverlies aan beide kanten.