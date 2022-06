Nederlandse hockeyers verslaan Argentinië en blijven ongeslagen in Pro League

Het was niet de voorbode van ernstig onheil. Vlak na rust kantelde de wedstrijd in luttele minuten volkomen. Jonas de Geus maakte gelijk, nadat in eerste instantie een strafcorner was mislukt. Steijn van Heijningen deed vervolgens uit een moeilijke hoek Ferreiro na, zijn eerste treffer als international. Niet veel later had ook Koen Bijen succes met een tip-in. Tijmen Reijenga gaf de voorzet.



In de slotfase lieten de Argentijnen na nog iets terug te doen uit strafcorners, waardoor de spanning niet terugkwam.