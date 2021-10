Nederlandse hockeysters kloppen België in jubileumduel Eva de Goede

De regerend kampioen kwam al in de eerste minuut op voorsprong via Lidewij Welten. Na de snelle 1-0 liet de tweede treffer lang op zich wachten. In de 52e minuut werkte Freeke Moes de bal uit een moeilijke hoek knap binnen.

Voor de Nederlandse ploeg was het de eerste wedstrijd sinds de olympische finale op 6 augustus. In Tokio werd Argentinië ruim twee maanden geleden in de eindstrijd met 3-1 verslagen.

In aanloop naar de eerste wedstrijd in de Pro League had bondscoach Alyson Annan een selectie gemaakt die bestond uit een mix van ‘potentials’, oftewel speelsters die de potentiële kwaliteiten hebben om in Oranje te spelen, en olympiërs. Zo sloten ook routiniers De Goede en Welten weer aan bij Oranje, waar diverse speelsters afscheid namen. Zo speelde onder anderen Caia van Maasakker in Tokio haar laatste interland.

Volledig scherm Eva de Goede wordt in het zonnetje gezet. © ANP

Lidewij Welten

Lidewij Welten, met haar leeftijd van 31 een routinier in Oranje, dacht na het veroveren van de gouden plak in Tokio geen seconde aan een afscheid. De afgelopen weken besloten meerdere teamgenoten hun interlandloopbaan wel te beëindigen.

Eigenlijk ben ik daar helemaal niet mee bezig geweest en ik hoop én denk dat ik dat vandaag wel uitstraalde”, zei Welten voor de camera van Ziggo Sport. Welten nam in de openingswedstrijd van de Pro League, tegen België, de 1-0 voor haar rekening. Het werd uiteindelijk nog 2-0. ,,Ik weet het nog niet wanneer ik stop, maar ik speel in ieder geval tot het WK. Maar dit is niet het moment om daarover na te denken.” Direct na de wedstrijd werden de hockeysters gehuldigd voor hun prestatie in Tokio.

Volledig scherm Lidewij Welten maakt de 1-0. © ANP

In een uitverkocht Wagener Stadion was Welten al na 17 tellen trefzeker. Het had de opmaat moeten worden voor een ruime zege, maar Oranje wist in de nieuwe formatie niet te overtuigen. ,,Het was een gekke wedstrijd met een hele nieuwe ploeg. Maar we waren pas vanaf maandag bij elkaar”, aldus Welten. “Het was een moeizame pot, maar het was wel leuk om weer in een vol stadion te spelen.”

Bij Oranje maakten meerdere speelsters hun debuut. Welten, drievoudig winnares van olympisch goud: ,,Die jonge meiden hebben me heel veel energie gegeven. Die spanning op hun gezicht, ze vinden het helemaal te gek om voor Oranje te mogen spelen.”

Voor Oranje betekende het duel in de Pro League het begin van de voorbereiding op het WK van volgend jaar, dat in juli wordt gehouden. ,,Het was een bijzondere wedstrijd, met drie debutanten en de 250ste interland van Eva de Goede”, zei bondscoach Alyson Annan. ,,Maar het was geen spectaculaire wedstrijd. De verbinding was er niet vandaag, maar we hadden ook maar twee dagen om ons voor te bereiden op deze wedstrijd.”

Volledig scherm De Nederlandse hockeysters vieren een feestje. © Pro Shots / Bart Scheulderman