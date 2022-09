Nederlandse honkbaltoppers onder leiding van Yankees-coach Hensley Meulens bij World Baseball Classic

Meulens, dit seizoen coach bij de New York Yankees, was in de eerste twee edities van de World Baseball Classic al hitting coach voor het Koninkrijksteam en werd in 2013 benoemd tot bondscoach. ,,Het is voor mij altijd een eer om manager te zijn van Team Kingdom of the Netherlands. Ik wil de KNBSB en natuurlijk de nieuwe technisch directeur Rick van den Hurk bedanken voor deze kans en de fijne samenwerking. Wij hebben met ons team door de jaren heen bij dit soort toernooien laten zien dat we een ontzettend hoog niveau kunnen halen en we brengen ook deze editie weer de beste spelers bijeen. We gaan er weer voor om de finaleronde in Miami te bereiken.”