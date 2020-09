Nederlandse ploeg stelt teleur op WK triatlon gemengde teams

In een maand ruim 100 meldingen grensover­schrij­dend gedrag binnen turnsport

1 september De turnbond heeft deze zomer in een periode van iets meer dan een maand 104 meldingen binnengekregen over grensoverschrijdend gedrag in de sport. Dat waren er meer dan twee keer zo veel als over het hele jaar 2019, toen de KNGU 46 meldingen registreerde. Dat zei voorzitter Marieke van der Plas op Papendal, waar de bond de start van het grote onderzoek naar misstanden in met name het vrouwenturnen aankondigde.