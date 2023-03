Nederlandse topgolfer gooit roer om: ‘Ik moest altijd de beste Joost Luiten zijn’

Deze Nederland­se vrouwen hadden net als Femke Bol óók een wereldre­cord in handen

Femke Bol voegt zich met haar mondiale toptijd in een select groepje Nederlandse vrouwen die ooit in de atletiek een wereldrecord op hun naam hadden staan. Van Lien Gisolf in de jaren 20 tot de vliegende huisvrouw Fanny-Blankers Koen en veel recenter nog Sifan Hassan. Een overzicht.