Nederlandse zeilers naast podium in Miami

Giri grijpt naast eerste Nederlandse Tata-titel sinds 1985

28 januari Schaker Anish Giri is er net niet in geslaagd de eerste Nederlandse winnaar van het prestigieuze Tata Steel Chess-toernooi in Wijk aan Zee te worden na Jan Timman in 1985. De 23-jarige grootmeester verloor de tiebreak om de eindzege van de Noor Magnus Carlsen.