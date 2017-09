Negende wereldtitel ligt klaar voor Cairoli in Assen

De Brabander won drie van de laatste vier wedstrijden in de koningsklasse MXGP. Hij zal de aandacht wel moeten delen met zijn teamgenoot Antonio Cairoli uit de renstal van KTM. De Italiaan pakt in Drenthe zo goed als zeker zijn negende wereldtitel.

Cairoli heeft zondag aan een plek bij de eerste tien in de eerste manche genoeg om de titel op één race voor het einde van het kampioenschap veilig te stellen. Met negen wereldtitels komt de Siciliaan in de buurt van de Belg Stefan Everts, die recordhouder is met tien titels. ,,Ik hoop dat het me al lukt in de eerste manche, dan kan ik de tweede onbezorgd crossen'', aldus Cairoli.

Hij moest de laatste weken meestal zijn meerdere erkennen in Herlings, die na drie wereldtitels in de MX2 dit jaar zijn debuut maakt in de MXGP. Herlings is opgeklommen naar de tweede plaats in de WK-stand met een achterstand van 96 punten. Cairoli heeft een verklaring: ,,Ik heb de laatste races ook wat voorzichtiger gereden, bang om te vallen en iets te breken. Het beste is er een beetje af bij mij, maar ik kan wel terugkijken op een zeer constant seizoen.''