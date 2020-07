Netflix-docu ‘Athlete A’ leidt tot onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag door KNGU

Verandering

,,De noodzakelijke cultuurverandering die moet leiden tot pedagogisch verantwoorde en veilige sport is al jaren werk in uitvoering. Ook internationaal trekken we aan de bel. Tegelijkertijd stellen we vast dat er nog een wereld te winnen is. De reacties op actuele documentaires over dit onderwerp, maar ook de reacties op het artikel in dagblad Trouw van afgelopen week, laten zien dat steeds meer mensen zich uit willen spreken”, aldus Marieke van der Plas, directeur van de KNGU.