NFL-icoon Tom Brady over besluit om te stoppen: ‘Ik zit nog midden in een proces’

In de podcast Let’s Go zegt Brady nu dat hij zijn opties nog steeds aan het afwegen is. ,,Soms is er tijd nodig om echt te evalueren hoe je je voelt en wat je wilt doen”, aldus Brady. ,,Ik denk dat ik, als het moment daar is, klaar zal zijn om die beslissing te nemen. Nu zit in nog midden in een proces.”



De American footballer zegt wel te begrijpen dat mensen speculeren. ,,Ik snap dat dat de wereld is waarin we leven, maar ik denk dat ik zelf letterlijk van dag tot dag leef.”