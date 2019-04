Nieuw avontuur voor zeilveteraan Heiner

Viervoudig olympiër Roy Heiner (58) begint aan een nieuw avontuur in het zeilen. Hij gaat aan de slag als captain van het Nederlandse team in de nieuwe Star Sailors League Gold Cup.

Dat is een nieuwe landencompetitie, waarbij de beste nationale zeilers samengebracht worden in één nationaal team. De eerste editie van de tweejaarlijkse SSL Gold Cup zal worden gehouden in 2021 in Zwitserland.

,,Ik vind het een spannende ontwikkeling'', liet Heiner weten. ,,Het is de eerste keer dat er een initiatief is dat onze beste zeilers en nieuwe talenten in één team laat zeilen om het wereldkampioenschap landenteams. Ik ben er trots op om namens Nederland een bijdrage te leveren om dit concept tot uitvoering te brengen.”