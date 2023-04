Nieuwe boksbond opgericht na dreiging doemscenario: 'Boksen zonder olympische status is mijn ergste nachtmerrie’

Waarom bijna niemand in Rotterdam de rentree van Sanne Wevers zag

Transparantie en openheid. De bondsbonzen van de KNGU hadden er de mond vol van toen de beerput over misstanden in het (vrouwen)turnen openging. Tegen dat licht gezien is het op zijn zachtst gezegd merkwaardig hoe geheimzinnig de selectiewedstrijden voor de komende EK verlopen. Zonder publiek, zonder tv-camera’s. Een contract met toestelfabrikant Janssen-Fritsen laat geen andere keuze, meldt technisch directeur Jeroen van Leeuwen met pijn in het hart.