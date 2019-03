Nieuwe handbalcoach maakt debuut in Groningen

De Nederlandse handbalsters spelen vrijdagavond voor het eerst onder leiding van de nieuwe bondscoach Emmanuel Mayonnade. Ze nemen het in een vriendschappelijke tweeluik op tegen Duitsland, met voormalig Oranjebondscoach Henk Groener aan het roer. Een aantal feiten op rij, zo’n anderhalf jaar voor de Olympische Spelen in Tokio – waar de ploeg, die in Rio vierde werd, al voor geplaatst is.