Nike belooft zwangere atleten niet langer financieel te straffen

In mei dit jaar werd Felix’ dochter Camryn geboren. ,,Ik vroeg Nike om me contractueel te garanderen dat er geen consequenties zouden volgen als ik in de maanden rond de geboorte minder zou presteren”, zei Felix eerder in de New York Times. ,,Als ik, als een van Nike’s meest gemarketeerde atleten, die bescherming niet zou kunnen krijgen, wie dan wel? Nike weigerde.”



Felix keerde eind juli na 13 maanden afwezigheid terug in het circuit. Op de Amerikaanse trials in Des Moines eindigde ze als zesde in de finale van de 400 meter, onvoldoende voor een WK-ticket. De kleding van Nike ruilde ze in voor Athleta – een sportmerk alleen voor vrouwen.



De woede die na de openbaring van Felix ontstond is Nike niet in de koude kleren gaan zitten. Het merk stuurde Felix een brief (zie onderaan dit artikel), die ze deelde op Instagram. ,,Nike gaat de vrouwelijke atleten die ze sponsort contractueel zwangerschapsbescherming voorzien. Dit betekent dat vrouwelijke atleten niet meer financieel worden gestraft als ze moeder worden.”



Tegenover Sports Illustrated liet Nike weten dat alle vrouwelijke atleten die ze sponsort een schriftelijke bevestiging zullen ontvangen over de nieuwe zwangerschapsvoorwaarden. Allyson Felix is sportief nog niet terug aan de top, maar ziet de ommekeer van haar voormalig sponsor als een veel grotere overwinning. ,,Wij laten zien hoe sterk we zijn door onze stemmen te laten horen!”