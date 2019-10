Nike trekt stekker uit Oregon Project

Het in 2001 gestarte Oregon Project had als doel de Amerikaanse langeafstandslopers weer te laten meedoen op het wereldtoneel. Later sloten ook buitenlandse topatleten zich aan. De bekendste was Mo Farah die in 2017 stopte. Hassan trainde sinds 2016 bij Salazar.



De grote baas van Nike, Mark Parker, heeft gisteravond in een interne memo laten weten dat er een einde is gekomen aan het prestigieuze project. ‘De situatie is een grote afleiding voor de atleten en doet afbreuk aan hun focus op trainingen en wedstrijden', schrijft Parker in een memo. ‘Daarom heb ik besloten een eind te maken aan het Oregon Project.’ Nike zal de atleten bijstaan in hun weg naar een andere coach.



Na de bekendmaking van de schorsing van de grondlegger van het trainingscentrum in Portland heerste er al onduidelijkheid waar de toekomst van de twaalf atleten, onder wie dus meervoudig wereldkampioen Hassan, in aanloop van de Olympische Spelen in Tokio zou liggen.