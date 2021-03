Nike zet sportende moeders na controverse in het zonnetje: 'Misschien was het een taboe’

NBA Veertiende nederlaag op rij voor Houston Rockets

12 maart De serie nederlagen van Houston Rockets in de NBA houdt aan. De ploeg uit Texas ging ook in de uitwedstrijd tegen Sacramento Kings onderuit: 125-105. Voor de Rockets was het de veertiende nederlaag op rij. De’Aaron Fox was de uitblinker bij de thuisclub met 30 punten, 7 rebounds en 9 assists.