NOC*NSF: deze week al starten met vaccineren sporters

door Rik Spekenbrink



De Pfizer-vaccins worden op korte termijn geleverd aan Papendal, waar de al bestaande vaccinatielocatie zal worden gebruikt om op korte termijn ‘Team NL’ tegen Covid-19 in te enten. Dat maakte NOC*NSF woensdagochtend bekend in een digitale persbijeenkomst, honderd dagen voor de start van de Olympische Spelen in Tokio.

De snelheid waarmee de Nederlandse topsport plots aan de beurt is, is opmerkelijk. Lange tijd leek er geen zicht op enige voorrang. Dinsdag werd bekend dat die er toch komt. Vanuit NOC*NSF klonk de afgelopen maanden altijd dat eerst alle ouderen, kwetsbaren en het zorgpersoneel aan de beurt zouden moeten zijn, vóór de olympische atleten. Zo ver is Nederland nog niet. Toch worden waarschijnlijk nog deze week alle Tokio-gangers uitgenodigd voor een prik.

Quote Want we hebben altijd gezegd: niet gevacci­neerd naar Japan afreizen kan niet, dat is veel te gevaarlijk Maurits Hendriks, Technisch directeur NOC*NSF

,,We hebben altijd gezegd: we mengen ons niet in de eerste fase van vaccineren”, verklaarde technisch directeur Maurits Hendriks. ,,Dat hebben we ook niet gedaan. We zitten nu in de tweede fase, waarin breder wordt gevaccineerd. We hebben nu eenmaal te maken met een tijdlijn richting Tokio.”

De Olympische Spelen worden op 23 juli geopend. ,,Nu op korte termijn de eerste prik, dan zes weken later de tweede, en dan duurt het nog twee weken voordat je bent beschermd. En dan gaan veel atleten op voorbereidingskamp. Reken maar uit.” Oftewel: veel langer wachten kon niet. ,,Want we hebben altijd gezegd: niet gevaccineerd naar Japan afreizen kan niet, dat is veel te gevaarlijk. Onze medische staf zit daar bijzonder streng in. We krijgen daar gewoon te maken met omgevingen waar je besmet kan raken. Daarnaast doen we dit ook vanuit respect richting gastheer Japan. Daar vinden ze het heel spannend.”

Volledig scherm Maurits Hendriks © ANP

Niemand in Nederland gaat hinder ondervinden van de voorrang voor topsporters, stelt Hendriks. ,,Het gaat om een paar honderd vaccins, die zullen nergens gemist worden. Het RIVM en de GGD garanderen ons dat dit geen enkele invloed heeft op hun operatie.” Na de atleten wordt ook geprobeerd om alle begeleiders die naar Tokio afreizen, en wellicht ook de media, de komende maanden te vaccineren.

Naar verwachting gaat het om ruim driehonderd olympische atleten en honderd paralympische atleten die komende zomer naar Tokio afreizen. ,,Er zijn veel valide argumenten geweest voor het kabinet om de Tokio-atleten iets naar voren op te schuiven in de lange wachtrij voor een vaccinatie”, zei algemeen directeur Gerard Dielessen van NOC*NSF. ,,Het ministerie benadrukt dat we komende zomer allemaal willen genieten van onze atleten in Tokio. En tot slot: andere landen doen het ook op deze manier.” Volgens Hendriks is de hoop dat sporters uit veel, misschien wel alle, landen ingeënt naar Tokio afreizen.

Volledig scherm De hockey-internationals Lidewij Welten (r) en Freek Moes juichen na een treffer tegen Duitsland. © ANP

Topsporters voelen zich bevoorrecht in ‘groot dilemma’



Voorzitter Hinkelien Schreuder van de Nederlandse atletencommissie begrijpt heel goed dat het voorrang verlenen aan olympische sporters in het vaccinatieproces tot scheve gezichten leidt. ,,Er zijn genoeg verhalen van mensen die net zo goed voorrang verdienen. Dat is ook het grote dilemma waarvan topsporters zich uitermate bewust zijn”, zegt Schreuder. ,,Ik kan alleen maar zeggen dat de sporters zich ongelooflijk bevoorrecht voelen.”

De atletencommissie kreeg de afgelopen weken wel steeds meer vragen binnen over het vaccinatieproces. ,,Gaat het wel lukken om voor de Spelen een vaccin te krijgen of moeten we zelf naar China om een prik te halen?, hoorde ik dan”, zegt Schreuder. ,,Als sporters een uitzonderingspositie krijgen, maar uiteindelijk niet tijdig gevaccineerd worden, dan lopen ze alsnog een ongelooflijk groot risico in Tokio.”