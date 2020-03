NOC*NSF en KNVB adviseren alle trainingscentra te sluiten

,,We willen ons strak houden aan de overheidsrichtlijnen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen”, zegt Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF. ,,We hebben niet overal zeggenschap over. Het is nu niet verboden om hard te lopen bijvoorbeeld. We zijn nu aan het bekijken of we bepaalde zaken overeind kunnen houden. Ons dringende advies is wel om alle trainingsomgevingen te sluiten”, aldus Hendriks.



De maatregel geldt tot eind maart, daarna wordt de situatie opnieuw bekeken. Veel kwalificatietoernooien voor de Olympische Spelen kunnen nu niet doorgaan. ,,Dat is een ontzettend groot probleem”, zegt Hendriks. ,,We zijn dagelijks met het Internationaal Olympisch Comité druk bezig om alles in kaart te brengen.”