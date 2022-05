NOC*NSF wil dat onderzoek ISR verbetert na uitspraak in zaak Vincent Wevers

Handbal­sters tegen olympisch kampioen Frankrijk in groepsfase EK

Het Nederlands vrouwenhandbalteam is bij het komende EK ingedeeld in een sterke poule. De loting koppelde de ploeg van bondscoach Per Johansson aan Frankrijk, Roemenië en Noord- Macedonië, een van de gastlanden. Frankrijk is verreweg de sterkste tegenstander, want die ploeg is regerend olympisch kampioen en eindigde bij het afgelopen WK als tweede.

28 april