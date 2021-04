Noorse schansspringer verlaat ziekenhuis na afschuwelijke val

Favoriet op Augusta De Popeye van het golf begint met nieuw wapen aan The Masters

8 april Vandaag begint golfer Bryson DeChambeau aan zijn missie om het belangrijkste major van het golfjaar te winnen. In Augusta is namelijk The Masters van start gegaan. Spierbundel DeChambeau is een van de topfavorieten om het iconische groene jasje te winnen en heeft daarvoor een nieuw geheim wapen.