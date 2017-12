'Nu denk ik: kom maar op!'

In de poulefase verloren de Noren wel van Zweden, met drie punten verschil – heel ongebruikelijk. ,,Het is dus niet zo dat ze onverslaanbaar zijn. Het kan wel”, zegt Abbingh in de Barclay Arena in Hamburg. Ze arriveerde vannacht rond half een in de finalespeelstad, de Noren moesten vanmorgen afreizen. Abbingh: ,,Wel lekker, daardoor konden we een beetje uitslapen, hebben we vandaag een wat rustigere dag.”



Een WK bestaat voor de vier landen die het laatste wedstrijdweekend halen uit negen wedstrijden. Dat eist zijn tol. ,,Zeven wedstrijden in anderhalve week is eigenlijk gekkenwerk. Bij de club speel je maximaal twee keer per week. Het is altijd pittig. Je merkt het wel in de tweede week van een toernooi. Je krijgt klappen tijdens de wedstrijden, gisteren bijvoorbeeld een bij mijn schouder, dat voelt een beetje als een blauwe plek. Tegen Duitsland kreeg ik een knietje, daar voel ik ook wat beursheid, maar qua vermoeidheid in de benen valt het bij mij erg mee.”



Maar Abbingh is dan ook in vorm. ,,Ja, als het niet goed was gegaan, had het waarschijnlijk wel anders gevoeld. Nu denk ik: ah, kom maar op. Uiteindelijk gaan de details nu tellen. De vraag is: welk team houdt het het beste vol? Nog twee wedstrijden.”