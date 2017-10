Nuzman stopt als olympische baas Brazilië

Dat gebeurt een week na zijn arrestatie vanwege mogelijke omkoping rond de aanwijzing van Rio de Janeiro als locatie voor de Olympische Spelen van 2016. Nuzman meldde afgelopen weekeinde al dat hij zijn taken tijdelijk neer zou leggen, maar woensdag liet hij in een brief weten terug te treden om meer tijd te hebben voor zijn verdediging.

De 75-jarige Nuzman wordt er onder meer van verdacht voor meer dan 2 miljoen euro leden van het Internationaal Olympisch Comité te hebben omgekocht om de Spelen in Rio binnen te halen. Het IOC heeft Nuzman, die al sinds 1995 de voorzitter was van het olympisch comité van zijn land, voorlopig geschorst. Persbureau Reuters, dat inzage had in de brief, meldt dat Nuzman alle aantijgingen ontkent.