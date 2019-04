Officieel: Van Zanen - Nieberg wordt nieuwe voorzitter NOC*NSF

Van Zanen is geen onbekende bij de sportkoepel waar ze van 2010 tot 2016 als penningmeester zitting had in het bestuur. Een vertrouwenscommissie schoof haar als beste kandidaat naar voren, waarna het bestuur die voordracht ondersteunde. Het was aan de leden om vanavond in te stemmen met haar benoeming. Dat gebeurde zoals verwacht.