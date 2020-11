Oliveira sluit spectaculair seizoen MotoGP af met bijzondere zege

De veertiende en laatste race van het seizoen in de MotoGP werd zondagmiddag gewonnen door Miguel Oliveira. De Portugees van KTM deed dat in eigen land op het circuit van Portimão, waar onlangs de Formule 1 al voorbij kwam.

Dat hij uitgerekend in z’n eigen land won maakte de overwinning voor Miguel Oliveira extra bijzonder. Hij begon vanaf pole position en reed meteen weg van de achtervolgers. Zijn voorsprong kwam gedurende de hele race niet meer in gevaar. Voor Oliveira betekende het zijn tweede zege van het seizoen. Veertien races dit seizoen in de MotoGP leverden in totaal negen verschillende winnaar op en ook een hoop spektakel.

Wereldkampioen valt uit

De kersverse wereldkampioen Joan Mir, hij veroverde in de vorige race de titel, speelde in de slotrace geen rol van betekenis. De Spaanse coureur van Suzuki had in de kwalificatie met elektronische problemen te maken en startte vanaf de twintigste plek. Mir botste al snel tegen Francesco Bagnaia die de strijd moest staken. Dat gold later ook voor Mir.

Achter Oliveira eindigde Jack Miller van Ducati op de tweede plek. Ducati pakte daarmee de constructeurstitel. Franco Morbidelli werd derde in Portugal. Hij verzekerde zich daarmee ook, achter Mir, van de tweede plek in het WK-eindklassement.

Nieuwe seizoen: TT Assen eind juni

De wedstrijd in Portugal was voor een aantal rijders de laatste als MotoGP-coureur. Zo keren routiniers Carl Crutchlow en Andrea Dovizioso niet meer terug tijdens races in 2021. Veteraan Valentino Rossi gaat bij het satellietteam van Yamaha wel door. Het nieuwe seizoen in de MotoGP begint, als het tenminste allemaal mogelijk blijkt, eind maart (26-28) met een avondrace in Qatar. De TT Assen staat gepland voor eind juni (24-26). In totaal zijn er vier races in Spanje.

Voorlopige kalender 2021

26-28 maart: Qatar

9-11 april: Argentinië

16-18 april: Amerika

30 april - 2 mei: Spanje (Jerez)

14-16 mei: Frankrijk

28-30 mei: Italië

4-6 juni: Spanje (Barcelona)

18-20 juni: Duitsland

24-26 juni: Nederland

9-11 juli: Finland

13-15 augustus: Oostenrijk

27-29 augustus: Groot-Brittannië

10-12 september: Spanje (Aragon)

17-19 september: San Marino

1-3 oktober: Japan

8-10 oktober: Thailand

22-24 oktober: Australië

29-31 oktober: Maleisië

12-14 november: Spanje (Valencia)