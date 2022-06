Olympisch kampioene Sanne Wevers stapt vanwege ‘onveilig sportklimaat’ uit nationale turnselectie

De Nederlandse turnster Sanne Wevers maakt geen deel meer uit van de nationale selectie. De olympisch kampioene op balk van de Olympische Spelen van Rio 2016 zegt te zijn opgestapt vanwege een ‘aanhoudende, onwerkbare situatie’ die is ontstaan ‘door het gedrag van een teamgenoot’. Om wie het gaat, meldt ze niet in een door haar management verspreid bericht.

,,Met veel pijn in mijn hart heb ik bij de KNGU aangegeven dat ik per direct uit de nationale selectie stap. Door het gedrag van een teamgenoot is er voor mij een aanhoudende, onwerkbare situatie ontstaan. Hierdoor kan ik niet meer goed functioneren binnen ons team”, zegt Wevers, die sinds de Spelen van Tokio afgelopen zomer een pauze heeft ingelast. Ze zegt dat er een half jaar geleden sprake is geweest van een incident waarvoor de betreffende teamgenoot een officiële waarschuwing heeft gekregen.

,,De basis is immers dat je je in een team veilig en op je gemak voelt en collegiaal met elkaar omgaat", vervolgt Wevers. ,,Het afgelopen half jaar heb ik er alles aan gedaan om deze situatie te veranderen. Door het ontbreken van regie vanuit de KNGU is dit helaas niet gelukt. Ik ben dus ook enorm teleurgesteld in de KNGU.”



Aanleiding voor de stap van Wevers is volgens eigen zeggen ‘een incident dat ongeveer een half jaar geleden heeft plaatsgevonden'. De turnster zou daarvoor een officiële waarschuwing hebben gekregen, zegt Wevers. ,,De bond heeft daarmee weliswaar aangegeven dat de ernst van de situatie wordt onderschreven, maar heeft daarna niet verder doorgepakt.”

Quote Ik vind het onvoorstel­baar dat ik me in deze situatie bevind en zie geen perspec­tief dat dit op korte termijn wordt opgelost

,,Vanwege het uitblijven van medewerking van de turnster is een bemiddelingstraject met een extern bureau gefaciliteerd", gaat Sanne Wevers verder. ,,Ook hierbij heeft deze teamgenoot aangegeven niet te willen meewerken en niet in gesprek te willen gaan. De KNGU heeft gedrag- en omgangsregels maar blijkt, gezien de ontstane situatie, niet in staat hier daadwerkelijk gevolg aan te geven en consequenties aan te verbinden. Noch de technisch directeur, noch de algemeen directeur, noch (de voorzitter van) het bestuur is erin geslaagd het tij te keren en het teamproces te herstellen.’’

,,Ik vind het onvoorstelbaar dat ik me in deze situatie bevind en zie geen perspectief dat dit op korte termijn wordt opgelost. Ik kan niet anders dan de conclusie trekken dat ik niet binnen de huidige organisatie en cultuur van de KNGU pas en wil passen. Dit zijn niet de normen en waarden waar ik voor sta en dit is voor mij geen gezonde topsportomgeving. Het is natuurlijk enorm pijnlijk dat ik dit besluit na 18 jaar turnen op topniveau heb moeten nemen. Dit betekent concreet dat ik nu uit de Nationale selectie stap, maar dit betekent niet dat ik stop als sporter. Ik ga de komende periode gebruiken om te onderzoeken hoe ik mijn toekomst ga invullen. Tot slot hecht ik eraan om te benadrukken dat de ervaringen van mijn vader Vincent met de KNGU geen enkele invloed hebben op mijn genomen besluit.’’