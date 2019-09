Olympisch ticket voor Nederland bij kanoslalom

Bij de mannen slaagde Joris Otten er, in de C1, ook in de halve finales te halen. ,,Ik was in eerste instantie niet helemaal tevreden bij de finish, want ik had twee fouten achter mijn naam staan. Die had ik echter niet gemaakt. Gelukkig werden ze ook weer verwijderd”, aldus Teunissen. ,,Dit was een goed niveau. Ik ben blij dat ik door ben naar de halve finales.”