Olympische limiet Van Nunen, Futselaar en Deelstra op marathon

Samenvatting Handbal­sters beleven valse EK-start na dramati­sche tweede helft tegen Servië

10:37 De openingswedstrijd van de Nederlandse handbalsters op het EK is in een grote deceptie geëindigd. Na een 15-9 voorsprong bij rust speelde het team van bondscoach Emmanuel Mayonnade, de regerend wereldkampioen, een uiterst rommelige tweede helft. Servië, dat het toernooi met de nodige pech begon na een aantal positieve coronatests en het geblesseerd uitvallen van routinier Andrea Lekic in de eerste helft, nam met nog tien minuten te gaan de leiding. Het werd in Kolding 25-29.