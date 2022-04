Om duizelig van te worden: Ierse turner verplettert wereldrecord ‘russenwenden’

,,Het was moeilijker dan ik dacht, maar we hebben het geflikt. Zeker aan het einde werden mijn armen behoorlijk moe”, gaf McClenaghan toe. ,,Toen ik bij de twintig was beland werd ik bovendien enorm duizelig. Je brein kan het niet echt bevatten. Ik denk dat ik inmiddels wel weet hoe het voelt om een astronaut te zijn”, zei hij lachend.

De 22-jarige turner verbrak het record in een turnhal in Newtownards, Ierland, onder toeziend oog van zijn coach en oud-topturner Luke Carson, die meetelde en zijn turner aanmoedigde. McClenaghan was trots op zijn wereldrecord. ,,Als kind las ik niet veel, maar het Guinness Book of World Records las ik van begin tot eind. Ik kijk graag naar mensen die ergens heel goed in zijn. Vandaag heb ik dat zelf ook laten zien door dit record neer te zetten.”

McClenaghan greep in 2019 brons op voltige bij de wereldkampioenschappen in Stuttgart. Bij de Olympische Spelen in Tokio stond hij in de finale maar kwam hij door een val niet verder dan de zevende plek.

Volledig scherm Rhys McClenaghan. © Screenshot