Omstreden turncoach Vincent Wevers wil via de rechter alsnog naar Tokio

Turncoach Vincent Wevers probeert via de rechter alsnog naar Tokio te komen. Afgelopen maandag diende in Zutphen een kort geding van de bondstrainer tegen zijn werkgever, de KNGU.

Technisch directeur Mark Meijer van de gymnastiekbond is niet blij dat de rechtszaak voor nieuwe reuring zorgt, net voor de twee olympische kwalificatiewedstrijden voor de turnsters. Zondag is in Rotterdam de eerste. De tweede en laatste volgt op zaterdag 26 juni.

Al maanden geleden besliste de bond dat de persoonlijke coaches van de turnsters niet mee gaan naar de Olympische Spelen. Aanleiding waren alle beschuldigingen over grensoverschrijdend gedrag in de gymsport. Tegen een aantal coaches, onder wie Vincent Wevers, loopt nog een onderzoek bij het Instituut Tuchtrechtspraak (ISR). De bond stelde een olympische coachstaf samen voor het vrouwenteam met de Amerikaanse Aimee Boorman, José van der Veen van het turncentrum in Heerenveen en mannen-bondscoach Bram van Bokhoven.

Quote Ik had gehoopt het stil te kunnen houden, in het belang van de sporters Mark Meijer, KNGU

Meijer zei donderdagmiddag in Rotterdam tijdens een meet & greet van de media met de olympische coachstaf verbaasd te zijn over de timing van het kort geding, een week voor een belangrijke kwalificatiewedstrijd. Ook Sanne en Lieke, de dochters van Vincent Wevers, zijn nog niet verzekerd van een olympisch startbewijs. ,,Ik had gehoopt het stil te kunnen houden, in het belang van de sporters”, zei Meijer. Wevers staat zondag in het Topsportcentrum in Rotterdam gewoon op de vloer om de turnsters te coachen.

Wat als de rechter Wevers in het gelijk stelt? ,,Dan zullen we hem voor moeten dragen als coach voor de olympische ploeg”, zei Meijer, die even voorbij ging aan het feit dat de KNGU dan ook nog in beroep kan gaan.

Volledig scherm Mark Meijer. © ANP