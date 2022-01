Omstreden zege skiër Kriechmayr in klassieke afdaling Wengen

De Zwitser Marco Odermatt werd in de klassieker op de Lauberhorn vierde op 0,46 en verstevigde zijn koppositie in de stand van de algemene wereldbeker. Hij heeft ruime voorsprong op de Noor Aleksander Aamodt Kilde, die de zevende tijd noteerde in Wengen.



De 35-jarige Zwitser Carlo Janka, olympisch kampioen op de reuzenslalom op de Spelen van Vancouver in 2010, kreeg niet zijn gewenste afscheid. In zijn allerlaatste skiwedstrijd maakte hij een fout en kon daardoor een goede klassering vergeten. Hij werd 47e, maar kreeg onderaan de piste toch een huldiging.



De Zwitserse Lara Gut-Behrami won de afdaling om de wereldbeker in het Oostenrijkse Zauchensee. Ze profiteerde van een val van de Italiaanse Sofia Goggia, die deze winter heerst op de snelheidsnummers van het alpineskiën. Gut boekte haar 34e wereldbekerzege.