Marit Bouwmees­ter buiten de prijzen bij WK

Zeilster Marit Bouwmeester is er niet in geslaagd om bij de wereldkampioenschappen voor de kust van Scheveningen een medaille te veroveren in de Ilca 6-klasse. De 35-jarige Friezin eindigde na de medalrace als vierde in de eindstand. Het goud was voor de Hongaarse Maria Erdi.