Ongevaccineerde Kyrie Irving mag niet meetrainen bij de Brooklyn Nets

Kyrie Irving van de Brooklyn Nets mag geen wedstrijden spelen of trainen met het team totdat hij gevaccineerd is tegen het coronavirus. Dat heeft de ploeg uit de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA gezegd in de rel rondom de vaccinatiestatus van de profbasketballer.

Irving verzet zich tegen de vaccinatie, maar in de stad New York staan de autoriteiten niet toe dat ongevaccineerden aan binnensport doen.

,,Gezien de ontwikkelingen en na grondig overleg hebben we besloten dat Irving niet zal spelen of trainen met het team totdat hij aangemerkt is als volledig deelnemer”, liet algemeen directeur Sean Marks van de Nets weten. ,,Kyrie heeft een persoonlijke keuze gemaakt en we respecteren dat. Op dit moment weerhoudt zijn keuze hem ervan een volledig lid van het team te kunnen zijn en we staan geen teamleden toe om actief te zijn met gedeeltelijke beschikbaarheid.”

,,Het is van belang dat we blijven bouwen aan de chemie in het team en vasthouden aan onze waarden van dingen samen doen en offers brengen”, zegt Marks. ,,Onze doelen voor het kampioenschap zijn niet veranderd en om die doelen te bereiken, moet ieder lid van onze organisatie dezelfde kant op kijken.”

Irvings weigering om het vaccin te nemen, kan hem miljoenen gaan kosten. De profliga NBA en de spelersbond zijn het eens geworden dat spelers een deel van hun salaris inleveren als ze vanwege de vaccinatieregels niet in thuiswedstrijden kunnen uitkomen. Volgens de Amerikaanse sportzender ESPN levert Irving dan 381.000 dollar (ongeveer 325.000 euro) aan salaris in per wedstrijd die hij niet kan meespelen.

