Ontevreden Fiege stapt op als bondscoach handballers

Fransman Romain Wattel is de sterkste op KLM Open in Spijk

17 september Golfer Romain Wattel heeft de KLM Open op zijn naam geschreven. De 26-jarige Fransman bleek op de slotdag op The Dutch in Spijk over de sterkste zenuwen te beschikken. Hij speelde na een bogey op de elfde hole daarna alle holes netjes par, waardoor hij in de eindstand de twintigjarige Canadees Austin Connelly één slag voor wist te blijven.