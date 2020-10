Ontketende Hassan verpulvert toptijd van Radcliffe in stromende regen

In Hengelo deed de ontketende Hassan een serieuze aanval op het wereldrecord van Almaz Ayana. De Ethiopische zette tijdens de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro een tijd neer van 29.17,45. Met behulp van de Britse Laura Weightman als haas en door middel van lichten langs de baan die de ‘tijd’ van het wereldrecord aangaven, lag Hassan tot ongeveer halverwege op schema. Daarna moest ze het recordschema in de slechte weersomstandigheden laten gaan. Ze kwam uiteindelijk twintig tellen tekort.



In september verbeterde Hassan tijdens de Memorial Van Damme ook al het werelduurrecord. Ze kwam in Brussel tot een afstand van 18 kilometer en 930 meter. Dat was veel verder dan de 18,517 kilometer die de Ethiopische Dire Tune in juni 2008 liep.



Hassan bereidt zich voor op de WK halve marathon volgende week in Gdynia in Polen.