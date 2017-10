Ontketende Stephen Curry haalt uit met Golden State Warriors

De basketballers uit Californië hadden zondag in eigen huis tegen de Pistons al hun derde nederlaag in dit nog prille seizoen moeten incasseren (107-115). Ze herstelden zich tegen de Clippers. Golden State Warriors boekte de twaalfde zege op rij op de ploeg uit LA.



San Antonio Spurs was het seizoen goed begonnen met vier overwinningen, maar ging maandagavond in Boston voor de derde keer op rij onderuit. De Celtics bleken met 108-94 te sterk voor de Spurs, die het moesten stellen zonder hun sterren Tony Parker, Manu Ginobili en Kawhi Leonard. Boston Celtics gaat met vijf zeges tegenover twee nederlagen aan kop in het oosten.