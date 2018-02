Ontketende Van Aert vermorzelt Van der Poel op WK

Door Pim Bijl



In de rechte finishstraat in Valkenburg had Wout van Aert zeeën van tijd om zijn zege te vieren. Die ongekende luxe voelde Mathieu van der Poel vrijwel het gehele seizoen, maar zijn 26 zeges in opmaat naar het WK bleken tijdens de belangrijkste wedstrijd van het jaar weinig meer waard. Op liefst 2 minuten en dertig seconden kwam hij als derde over de streep, want de 23-jarige Nederlander kon ook de Belg Michael Vanthourenhout niet volgen. Lars van der Haar eindigde als vijfde



Het loodzware parkoers, met veel modderstroken waarop gelopen moest worden, leek iets in het voordeel van Van Aert. Maar totaal onverwacht was dat het superieure aura van Van der Poel vanaf het startschot volledig verdwenen was. Zijn matige start herstelde hij nog snel, maar al in ronde twee zag hij na een aantal fouten Van Aert wegrijden. Het gaatje groeide vervolgens in rap tempo tot een gigantisch gat.