Ontroerend moment op Paralympische Spelen: begeleider op zijn knieën voor blinde atlete

Eremetaal voor Norbruis en Groot op de 500 meter tijdrit, dressuur­rui­ter Van der Horst pakt brons

27 augustus Baanwielrenster Alyda Norbruis heeft op de Paralympische Spelen in Tokio zilver veroverd op de 500 meter tijdrit in de klasse C1-3. Alleen de Australische Amanda Reid was sneller dan de 32-jarige Friezin. Reid klokte met 38,487 een wereldrecord. Norbruis noteerde 39,002.