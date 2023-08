Ontroerende beelden: atleet wacht partner na WK snelwandelen op finish op met ring

met videoIets ontroerenders zul je vandaag niet zien. Na de ongewenste kus waarop in de wereld met afschuw werd gereageerd is deze zoen er een van vertedering en liefde. De Slowaak Dominik Cerny vroeg vanmorgen op de finish van de WK atletiek (35 kilometer snelwandelen) in Boedapest zijn partner Hana Burzalova ten huwelijk. En ze zei ja.