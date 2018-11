Ook derde WK-partij in Londen remise

Caruana werd met wit in het defensief gedrongen door titelverdediger Carlsen. De Noor kon echter opnieuw de zege niet vinden. ,,Het resultaat is oké, maar ik kan beter’', liet hij weten. ,,In de opening heb ik me opnieuw wat misrekend. Ik dacht dat we er ongeveer gelijk uit gingen komen, maar het was veel slechter. Ik kon het goedmaken en had in het eindspel licht voordeel, maar voor de winst gaan zat er niet echt meer in.’'