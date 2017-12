Ook Hongarije te sterk voor waterpolomannen

De thuisploeg kon in de eerste helft Hongarije goed partij bieden. Bij de rust was de stand 4-5, na een gelijke stand in de eerste periode (2-2). In het derde kwart liepen de Hongaren uit naar 5-10. Oranje kwam in de vierde periode eveneens moeizaam tot scoren. Jesse Koopman en Lars Gottemaker brachten ieder twee treffers op hun naam.



Nederland moest het doen zonder Pascal Janssen en Jesse Nispeling (beiden geblesseerd). Ruud van der Horst, die vorige week zijn rentree in Oranje aankondigde, ontbrak eveneens.