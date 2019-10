Ook turnfederatie start onderzoek naar militair saluut van Turkse sporter

Nicolas Buompane, voorzitter van de federatie, noemt het 'een slechte timing gezien de situatie in Turkije en Syrië.’ Buompane voegt daar aan toe dat er nog geen regels zijn om zulke uitlatingen te verbieden, maar dit wel het moment is. ,,We moeten proberen met een oplossing te komen. Of we laten het toe, of we doen het niet.”



De UEFA kondigde gisteren ook een onderzoek aan naar de actie van de voetballers tijdens het duel tussen Turkije en Albanië. De militaire groet werd gemaakt nadat Cenk Tosun de winnende goal scoorde. Na de wedstrijd werd een foto daarvan verspreid via de officiële Twitteraccount van het nationale elftal met de boodschap dat ze ‘de overwinning opdragen aan de dappere soldaten en mede-martelaren’.