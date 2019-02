Ook Van Pol mist EK turnen door blessure

Uit onderzoek is gebleken dat ze kampt met een stressbreuk, een operatie is noodzakelijk. De Europese titelstrijd is half april in Sczescin. Van Pol richt zich nu op de WK, in het najaar in het Duitse Stuttgart. Wevers zegde eerder af wegens klachten aan rechterheup en -been, ze neemt rust.

,,Een operatie is de enige optie om goed te kunnen herstellen. Natuurlijk is het jammer dat ik de EK moet missen, maar de WK is het belangrijkste toernooi van dit jaar. Dat komt door een snelle operatie hopelijk niet in gevaar’', aldus Van Pol, die met het team vorig jaar brons veroverde in de landenfinale van de EK in Glasgow.