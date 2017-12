Oostblok, Azië en Scandinavië: de drie stijlen op het WK handbal

VIDEO: Hockeyers openen HWL-finale met nederlaag tegen Spanje

13:15 De Nederlandse hockeyers zijn het finaletoernooi van de Hockey World League in India begonnen met een verlies. Spanje was in het openingsduel te sterk: 2-3. Bij het gewonnen EK van afgelopen zomer had Nederland nog met 7-1 van Spanje gewonnen.