Op de meerkamp draaien Sanne en Lieke Wevers bij EK turnen de rollen om

Het is het lot van een (tweeling)zus van een olympisch turnkampioene, ze staat bijna altijd in de schaduw van die beroemde bloedverwant. Maar op de meerkamp draaien Sanne en Lieke Wevers de rollen om. Dan knapt Sanne het vuile werk op en mag Lieke ‘shinen’ tijdens het rondje langs de vier toestellen.

door Marcel Luyckx



Het leverde een verdienstelijke achtste plaats op in de EK-allroundfinale in Bazel. Lieke Wevers bleef nog net Naomi Visser voor. De tweede Nederlandse in de finale eindigde als negende. Het verschil was minimaal 52.265 tegen 52.199. In de kwalificatie op woensdag gaapte er nog een gat van bijna drie punten tussen de twee Oranje-meerkampsters.

Visser stond eigenlijk eerste reserve en greep de herkansing door de afmelding van een concurrente met beide handen aan voor een positieverbetering. Olympisch kampioene Sanne Wevers stond haar teamgenoten met woord en daad op de vloer bij. Zo prepareerde zij de brug met water en magnesium voor een beter houvast.

Quote Ik heb deze finale heel erg beleefd. Achtste is ‘supernice’ Lieke Wevers

De strijd om het goud werd een Russisch onderonsje. De pas 15-jarige Viktoria Listunova behaalde haar eerste Europese allroundtitel en verwees Angelina Melnikova naar de tweede plaats.

Lieke Wevers (29) is bijna twee keer zo oud als de kersverse Europese kampioene, maar stond pas voor het eerst in de meerkampfinale van een EK. Na Sofia 2014, toen ze alleen op brug en balk in actie kwam, is Bazel pas haar tweede EK. ,,Het is altijd mooi om in een echte meerkampfinale te staan tussen de top van Europa. Ik heb deze finale heel erg beleefd. Achtste is ‘supernice’. En ik heb niet eens mijn volle programma gedraaid. Dit is nog maar het begin. Ik gebruik deze EK als opstapwedstrijd.”

De nabijheid van een trainingsmaatje in de finale deed Lieke Wevers goed. ,,Supergaaf dat ik dit met Naomi heb beleefd. We zijn goed bezig in de training en hebben beiden nog upgrades achter de hand richting de Olympische Spelen.” Visser kon terugkijken op een geslaagde revanche. In de kwalificatie presteerde de 19-jarige Papendrechtse twee dagen geleden door zenuwen onder haar kunnen. ,,Woensdag was niet mijn beste dag, nee. Ik was heel blij dat ik nog een keer kon. Sinds de WK van 2019 heb ik nieuwe dingen uitgeprobeerd. Vooral op brug. Dat heeft nog niet helemaal uitgepakt zoals ik hoopte, maar ik ben blij met de stap die ik al gemaakt heb.”

Duitse turnpakken verrassen Lieke Wevers De nieuwe turnpakken van de Duitse meerkampfinalisten Elisabeth Seitz en Kim Bui, met lange pijpen en lange mouwen, trokken ook de aandacht van de Nederlandse concurrenten. Lieke Wevers gaan we de volgende keer niet zien in een outfit die bedoeld is als statement tegen seksisme. Volledig scherm Sarah Voss turnt tijdens de EK turnen in een nieuw pak, dat is bedoeld bedoeld als een statement tegen seksisme. © EPA ,,Het verraste mij. Ik heb er met Elisabeth over gesproken, over haar beweegredenen. Ik respecteer het. Iedereen moet zich comfortabel voelen in zijn lijf en zijn sport. Het moet wel bij je passen. Ik voel me niet aangetrokken tot het thema. Turnen is ook echt een schoonheidssport. Als de benen zichtbaar zijn, kun je hele mooie lijnen zien. Uitstraling is subjectief”, zei Wevers. Zelf houdt ze het bij het hoog uitgesneden turnpakje. ,,Veiligheid is ook een punt. Bij sommige elementen zou ik me niet fijn voelen met zo’n gladde legging.”